Колесникова Лидия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Андрей Гениевич

Отец ребёнка: Колесников Геннадий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Геннадий Андреевич

Рождение ребёнка
26.07.1965

Сын: Колесников Алексей Геннадиевич

Отец ребёнка: Колесников Геннадий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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