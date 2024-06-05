Колесникова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Андрей Гениевич
Отец ребёнка: Колесников Геннадий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1965
Сын: Колесников Алексей Геннадиевич
Отец ребёнка: Колесников Геннадий Андреевич
Смерть
Неизвестно