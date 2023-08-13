Степанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Степанов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Степанов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Зинаида Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Степанов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пётр Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Степанов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Анисим Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Степанов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Степанов
Смерть
Неизвестно