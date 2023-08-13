Степанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Степанов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Степанов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Зинаида Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Степанов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Пётр Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Степанов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Анисим Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Степанов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Степанов

Смерть
Неизвестно
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