Ковтун (Ковтун) Екатерина Захаровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1887
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1910
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1910
Сын: Ковтун Александр Павлович
Отец ребёнка: Ковтун Павел Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1911
Сын: Ковтун Иван Павлович
Отец ребёнка: Ковтун Павел Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1914
Сын: Ковтун Петр Павлович
Отец ребёнка: Ковтун Павел Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно