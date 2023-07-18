(Клепцова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клепцова) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Клепцов ?

Мать: Глянцева Евдокия Феоктистовна

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