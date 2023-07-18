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(Клепцова) Зинаида Васильевна
(Клепцова) Зинаида Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Пол
Женский
Отец
Клепцов ?
Мать
Глянцева (Клепцова) Евдокия Феоктистовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Клепцов ?
Мать:
Глянцева Евдокия Феоктистовна
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