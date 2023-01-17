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Шустова Наталья Сергеевна
Шустова Наталья Сергеевна
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Место рождения
Копейск
, Копейский, Челябинская область
Дата рождения
22.11.1994
Пол
Женский
Отец
Шустов Сергей Викторович
1976 г.р.
Мать
Шустова (Алексеева) Валентина Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1994
Отец:
Шустов Сергей Викторович
Мать:
Шустова Валентина Владимировна
Копейск
, Копейский, Челябинская область
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