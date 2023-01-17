Шустова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова Наталья Сергеевна

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

22.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1994

Отец: Шустов Сергей Викторович

Мать: Шустова Валентина Владимировна

Копейск, Копейский, Челябинская область
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