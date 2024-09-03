(Эсмонтова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эсмонтова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эсмонтов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Эсмонтов Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсмонтова (Эсмонтова) Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Эсмонтов Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
15.03.1931

Дочь: Матвеева (Эсмонтова) Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Эсмонтов Фёдор Степанович

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