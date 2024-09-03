(Эсмонтова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Эсмонтов Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсмонтова (Эсмонтова) Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Эсмонтов Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
15.03.1931
Дочь: Матвеева (Эсмонтова) Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Эсмонтов Фёдор Степанович