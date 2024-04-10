Капустин Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1888
Откуда: Воронежская губерния, : Огни
Рождение ребёнка
1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капустина Елизавета Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1911
Сын: Капустин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Капустина Елизавета Дорофеевна
Рождение ребёнка
05.09.1913
Мать ребёнка: Капустина (Попова) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Капустина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Капустина (Попова) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.12.1917
Рождение ребёнка
Около 1922
Рождение ребёнка
Около 1922
Рождение ребёнка
Около 1924
Смерть
Около 1953