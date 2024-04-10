Капустин Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

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Около 1911 г.р.
1913 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина Елизавета Дорофеевна

Место жительства
Неизвестно
Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1888
Откуда: Воронежская губерния, : Огни
Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина Елизавета Дорофеевна

Рождение ребёнка
Около ?.08.1911

Сын: Капустин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Капустина Елизавета Дорофеевна

Рождение ребёнка
05.09.1913

Сын: Капустин Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Капустина (Попова) Евдокия Фёдоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Капустина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Капустина (Попова) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.12.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина (Попова) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина (Попова) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина (Попова) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина (Попова) Евдокия Фёдоровна

Смерть
Около 1953

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