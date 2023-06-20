Salomonida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Salomonida

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Pawel

Мать: Avdotja Klimonova

Смерть
Неизвестно