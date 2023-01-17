Захаров Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моторина Людмила Дмитриевна
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Смерть
Неизвестно