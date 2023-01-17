Захаров Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моторина Людмила Дмитриевна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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