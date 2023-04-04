Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.2003
Сын: Окладников Никита
Отец ребёнка: Окладников Евгений
Рождение ребёнка
31.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окладников Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Окладников Евгений