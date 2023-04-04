Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.2003

Сын: Окладников Никита

Отец ребёнка: Окладников Евгений

Рождение ребёнка
31.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окладников Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окладников Евгений

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