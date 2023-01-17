Олейник Филипп Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Дочь: Брюховецкая Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1903
Дочь: Волостных Наталья Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олейник Дария Михайловна
Эмиграция
Неизвестно
Эмигрировал в Кустанайский уезд Тургайской области Российской империи (ныне Кустанайская область Казахстана).
Смерть
Неизвестно