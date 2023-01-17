Олейник Филипп Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник Филипп Евстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893

Дочь: Брюховецкая Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Олийник Федор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1903

Дочь: Волостных Наталья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейник Дария Михайловна

Эмиграция
Неизвестно
Эмигрировал в Кустанайский уезд Тургайской области Российской империи (ныне Кустанайская область Казахстана).
Смерть
Неизвестно
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