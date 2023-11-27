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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасова Анна Афонасьевна

Отец ребёнка: Кузин Афонасий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветчиникова Наталья Афонасьевна

Отец ребёнка: Кузин Афонасий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Василий Афонасьевич

Отец ребёнка: Кузин Афонасий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Кузин Афонасий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Кузин Афонасий Федотович

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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