Скорнякова Марья Ивановна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1673
Дата смертиПосле 1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1689
Рождение ребёнка
1690
Сын: Скорняков Иван Константинович
Отец ребёнка: Скорняков Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1698
Сын: Скорняков Степан Константинович
Отец ребёнка: Скорняков Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Свешникова (Скорнякова) Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Скорняков Константин Дмитриевич
Смерть
После 1730