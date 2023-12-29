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Скорнякова Марья Ивановна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1673

Дата смерти

После 1730

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1689

Муж: Скорняков Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1690

Сын: Скорняков Иван Константинович

Отец ребёнка: Скорняков Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1698

Сын: Скорняков Степан Константинович

Отец ребёнка: Скорняков Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Свешникова (Скорнякова) Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Скорняков Константин Дмитриевич

Смерть
После 1730

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