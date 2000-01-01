Исерлис (Аким) Дания Эфраимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исерлис (Аким) Дания Эфраимовна

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Место рождения

г. Галич, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аким Эфраим Нафтальевич

Мать: Аким Рахиль Лазаревна

г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
19.03.1908

Сын: Исерлис Элеазар Исаакович

Отец ребёнка: Исерлис Исаак Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исерлис Генрих (Женя)

Отец ребёнка: Исерлис Исаак Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исерлис Яков Исаакович

Отец ребёнка: Исерлис Исаак Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исерлис Исаак Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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