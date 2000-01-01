Исерлис (Аким) Дания Эфраимовна
Место рожденияг. Галич, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аким Эфраим Нафтальевич
Мать: Аким Рахиль Лазаревна
г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
19.03.1908
Сын: Исерлис Элеазар Исаакович
Отец ребёнка: Исерлис Исаак Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исерлис Исаак Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исерлис Исаак Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно