Корчагин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Корчагин Николай
Мать: ?
Рождение ребёнка
1942
Сын: Корчагин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Ваганова Вера Александровна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ваганова Вера Александровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Корчагин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ваганова Вера Александровна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Корчагина Марина Владимировна
Мать ребёнка: Ваганова Вера Александровна
Смерть
1990