Корчагин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Корчагин Николай

Мать: ?

Рождение ребёнка
1942

Сын: Корчагин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Ваганова Вера Александровна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваганова Вера Александровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Корчагин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ваганова Вера Александровна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Корчагина Марина Владимировна

Мать ребёнка: Ваганова Вера Александровна

Смерть
1990
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