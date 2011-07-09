Арнаутова Софья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнаутова Софья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2011

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2011

Отец: Арнаутов Анатолий

Мать: Арнаутова Елена Петровна

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