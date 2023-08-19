Любимов Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смерти?.09.1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Любимова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Любимова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Любимова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Любимов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Любимова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Дарья Петровна
Смерть
?.09.1847 ст.