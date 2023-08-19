Любимов Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Андрей Сергеевич

Место рождения

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

?.09.1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Любимов Сергей Федорович

Мать: Любимова Матрена Никитична

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Любимов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Любимова Дарья Петровна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Любимова Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Любимова Дарья Петровна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Любимов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Любимова Дарья Петровна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Дарья Петровна

Смерть
?.09.1847 ст.
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
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