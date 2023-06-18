Шарафисламова (Ризванова) Марина Глимяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафисламова (Ризванова) Марина Глимяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ризванов Глимян Шарифянович

Мать: Ризванова Зайтуня

Рождение ребёнка
11.05.1996

Сын: Шарафисламов Артур Рафисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.06.2002

Дочь: Шарафисламова Изольда Рафисовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафисламов Рафис Васильевич