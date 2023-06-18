Шарафисламова (Ризванова) Марина Глимяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ризванов Глимян Шарифянович
Мать: Ризванова Зайтуня
Рождение ребёнка
11.05.1996
Сын: Шарафисламов Артур Рафисович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.06.2002
Дочь: Шарафисламова Изольда Рафисовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно