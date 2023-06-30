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Klausen Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1869

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1869

Отец: Klausen Markus

Мать: Klausen Mari

Смерть
1870