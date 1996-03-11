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Коротков Павел Алексеевич
Коротков Павел Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.1996
Пол
Мужской
Отец
Коротков Алексей
Мать
Тарасова Татьяна Леонидовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1996
Отец:
Коротков Алексей
Мать:
Тарасова Татьяна Леонидовна
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