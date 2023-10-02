Михайлова Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Галина Сергеевна

Михайлова Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1961

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1961

Отец: Романов Сергей Николавеич

Мать: Романова Мария Максимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close