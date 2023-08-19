Богословская (Морозова) Надежда Григорьева
Место рождения
Дата рождения09.08.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Морозов Григорий Семенов
Мать: Морозова Анна Алексеева
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов
Дочь: Варвара Николаева
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов
Сын: Богословский Григорий Николаев
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов
Сын: Богословский Николай Николаев
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов
Сын: Богословский Сергей Николаев
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов
Сын: Богословский Федор Николаев
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов
Дочь: Надежда Николаева
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов
Дочь: Ольга Николаева
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов
Сын: Богословский Павел Николаев
Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов