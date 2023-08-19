Богословская (Морозова) Надежда Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Морозова) Надежда Григорьева

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.08.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1864 ст.

Отец: Морозов Григорий Семенов

Мать: Морозова Анна Алексеева

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
10.07.1888 ст.

Муж: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
ц. Варваринская на Варварке
Рождение ребёнка
25.06.1889 ст.

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1891 ст.

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.

Дочь: Варвара Николаева

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.01.1894 ст.

Сын: Богословский Григорий Николаев

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.07.1895 ст.

Сын: Богословский Николай Николаев

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.12.1896 ст.

Сын: Богословский Сергей Николаев

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.

Сын: Богословский Федор Николаев

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.

Дочь: Надежда Николаева

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1903 ст.

Дочь: Ольга Николаева

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1907 ст.

Сын: Богословский Павел Николаев

Отец ребёнка: Богословский Николай Трофимов

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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