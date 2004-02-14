Прокопьева (Гармошкина) Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1983
Бракосочетание
14.02.2004
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.08.2004
Дочь: Прокопьева Кристина Фёдоровна
Отец ребёнка: Прокопьев Фёдор Валерьевич
Рождение ребёнка
28.05.2014
Сын: Прокопьев Давид Фёдорович
Отец ребёнка: Прокопьев Фёдор Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно