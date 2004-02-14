Прокопьева (Гармошкина) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьева (Гармошкина) Наталья Геннадьевна

Прокопьева (Гармошкина) Наталья Геннадьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1983

Отец: Гармошкин Геннадий Степанович

Мать: Гармошкина Нина Павловна

Бракосочетание
14.02.2004

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.08.2004

Дочь: Прокопьева Кристина Фёдоровна

Отец ребёнка: Прокопьев Фёдор Валерьевич

Рождение ребёнка
28.05.2014

Сын: Прокопьев Давид Фёдорович

Отец ребёнка: Прокопьев Фёдор Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Фёдор Валерьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close