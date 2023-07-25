Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ландышева Людмила Васильевна
Ландышева Людмила Васильевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1944
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ландышева (Ефремова) Елизавета Евдокимовна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1944
Отец: не указан
Мать:
Ландышева Елизавета Евдокимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия