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Новиков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

26.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Новиков Василий Яковлевич

Мать: Новикова Алёна

Рождение ребёнка
02.07.1941

Дочь: Новикова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Михайловна

Смерть
26.08.1943