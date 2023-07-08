Новиков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти26.08.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Новиков Василий Яковлевич
Мать: Новикова Алёна
Рождение ребёнка
02.07.1941
Дочь: Новикова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бестужева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Михайловна
Смерть
26.08.1943