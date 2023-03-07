Гмызин (Семенов) Ларион Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмызин (Семенов) Ларион Лукин

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Место рождения

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Гмызин Лука (Лучка) Иванов

Мать: не указана

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1722
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