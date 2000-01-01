Шагалиева (Емалетдинова) Светлана Файзулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946
Рождение ребёнка
20.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мансуров Наиф Габдрахманович
Рождение ребёнка
13.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мансуров Наиф Габдрахманович
Рождение ребёнка
10.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности