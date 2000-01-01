Шагалиева (Емалетдинова) Светлана Файзулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагалиева (Емалетдинова) Светлана Файзулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1946

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946

Отец: Емалетдинов Файзулла Зайнуллович

Мать: Валиева Назира Рахимкуловна

Рождение ребёнка
20.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мансуров Наиф Габдрахманович

Рождение ребёнка
13.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мансуров Наиф Габдрахманович

Рождение ребёнка
10.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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