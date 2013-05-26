Брызгалова (Стремоусова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.03.1938
Дата смертиОколо 26.05.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1961
Дочь: Пивень Марина Александровна
Отец ребёнка: Брызгалов Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.03.1968
Сын: Брызгалов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Брызгалов Александр Афанасьевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Около 26.05.2013