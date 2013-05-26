Брызгалова (Стремоусова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Стремоусова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

07.03.1938

Дата смерти

Около 26.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
19.08.1961

Дочь: Пивень Марина Александровна

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.03.1968

Сын: Брызгалов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Афанасьевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Около 26.05.2013
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