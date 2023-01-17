Архипова (Попова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946
Отец: Попов Михаил Михайлович
Мать: Попова Нина Викторовна
Рождение ребёнка
09.08.1971
Дочь: Гончарова Нина Германовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1971
Муж: не указан
Рождение ребёнка
29.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан