Архипова (Попова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Попова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.05.1946

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946

Отец: Попов Михаил Михайлович

Мать: Попова Нина Викторовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1971

Дочь: Гончарова Нина Германовна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1971

Муж: не указан

Рождение ребёнка
29.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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