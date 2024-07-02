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Варейкис Иосиф Викентьевич

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Место рождения

Варейкяй, Вилкомирский уезд, Ковенская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

27.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Варейкис Викентий

Мать: не указана

Варейкяй, Вилкомирский уезд, Ковенская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Королёва Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Варейкис Франциска Константиновна

Рождение ребёнка
04.07.1909

Дочь: Иванова Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Варейкис Франциска Константиновна

Павинкшняй, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
23.02.1912

Дочь: Дементьева Аделаида Иосифовна

Мать ребёнка: Варейкис Франциска Константиновна

Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Варейкис-Клещёва Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Варейкис Франциска Константиновна

Смерть
27.11.1919
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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