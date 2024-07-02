Варейкис Иосиф Викентьевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти27.11.1919
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Варейкис Викентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Королёва Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Варейкис Франциска Константиновна
Рождение ребёнка
04.07.1909
Дочь: Иванова Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Варейкис Франциска Константиновна
Павинкшняй, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
23.02.1912
Дочь: Дементьева Аделаида Иосифовна
Мать ребёнка: Варейкис Франциска Константиновна
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Варейкис-Клещёва Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Варейкис Франциска Константиновна
Смерть
27.11.1919
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область