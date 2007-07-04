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Кузьмин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962

Отец: Кузьмин Николай Константинович

Мать: Кузьмина Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.06.1985

Дочь: Кузьмина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Пекишева Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.12.2007

Сын: Кузьмин Матвей Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Юлия

Рождение ребёнка
20.06.?

Дочь: Синицына Надежда Александровна

Мать ребёнка: Пекишева Марина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пекишева Марина Сергеевна

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