Кузьмин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962
Рождение ребёнка
30.06.1985
Дочь: Кузьмина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Пекишева Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
10.12.2007
Сын: Кузьмин Матвей Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Юлия
Рождение ребёнка
20.06.?
Дочь: Синицына Надежда Александровна
Мать ребёнка: Пекишева Марина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно