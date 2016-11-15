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Дамбаева Номина Эрдыниевна
Дамбаева Номина Эрдыниевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.2016
Пол
Женский
Отец
Дамбаев Эрдэни Баирович
1992 г.р.
Мать
Дамбаева Соелма Зоригтуевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2016
Отец:
Дамбаев Эрдэни Баирович
Мать:
Дамбаева Соелма Зоригтуевна
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