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Дамбаева Номина Эрдыниевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.2016

Пол

Женский

Отец

1992 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2016

Отец: Дамбаев Эрдэни Баирович

Мать: Дамбаева Соелма Зоригтуевна