(Фадеева) Дарья Сергеевна 28.03.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Фадеева) Дарья Сергеевна

Место рождения

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево

Дата рождения

28.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1989

Отец: Фадеев Сергей Алексеевич

Мать: Фадеева (Лукъянова) Ольга Владимировна

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Бракосочетание
20.09.2023

Муж: Резкалла Шади Бахиг Аиад

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.12.2024

Дочь: (Резкалла) Софья Шадиевна

Отец ребёнка: Резкалла Шади Бахиг Аиад

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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