(Фадеева) Дарья Сергеевна
Место рожденияРоссия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Дата рождения28.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1989
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Бракосочетание
20.09.2023
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.12.2024
Дочь: (Резкалла) Софья Шадиевна
Отец ребёнка: Резкалла Шади Бахиг Аиад
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область