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Митин Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Митин Сергей Матвеевич

Мать: Митина Марфа Ануфриевна

Рождение ребёнка
30.01.1933

Сын: Митин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Митина Фекла Петровна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Митина Фекла Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Фекла Петровна

р.п Тума
Место жительства
Неизвестно
Тума,Рязанской обл.
Смерть
1946
п.Тума Клепиковском районе Рязанской области
Похороны
Неизвестно
п. Тума
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