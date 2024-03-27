Митин Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Митин Сергей Матвеевич
Мать: Митина Марфа Ануфриевна
Рождение ребёнка
30.01.1933
Сын: Митин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Митина Фекла Петровна
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Митина Фекла Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митина Фекла Петровна
р.п Тума
Место жительства
Неизвестно
Тума,Рязанской обл.
Смерть
1946
п.Тума Клепиковском районе Рязанской области
Похороны
Неизвестно
п. Тума