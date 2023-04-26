Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1928
Дочь: Тимофеева Александра Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
12.04.?
Дочь: Пехова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Константинович
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Смерть
Неизвестно