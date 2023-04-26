Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1928

Дочь: Тимофеева Александра Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
12.04.?

Дочь: Пехова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Константинович

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Константинович

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Смерть
Неизвестно