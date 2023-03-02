Шеметова (Шеметова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шеметов Федор
Отец ребёнка: Шеметов Михаил
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шеметов Иван
Отец ребёнка: Шеметов Михаил
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Шеметова Марфа
Отец ребёнка: Шеметов Михаил
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шеметов Данил
Отец ребёнка: Шеметов Михаил
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шеметов Осип
Отец ребёнка: Шеметов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Шеметова Афимия
Отец ребёнка: Шеметов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Михаил
Смерть
Неизвестно