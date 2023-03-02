Шеметова (Шеметова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Шеметова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шеметов Федор

Отец ребёнка: Шеметов Михаил

Рождение ребёнка
1797

Сын: Шеметов Иван

Отец ребёнка: Шеметов Михаил

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Шеметова Марфа

Отец ребёнка: Шеметов Михаил

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шеметов Данил

Отец ребёнка: Шеметов Михаил

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шеметов Осип

Отец ребёнка: Шеметов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Шеметова Афимия

Отец ребёнка: Шеметов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Михаил

Смерть
Неизвестно
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