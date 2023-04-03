Савелъевъ/Савин Ефим (Ульянцево
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1761 и 1763
Дата смертиМежду 1813 и 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1763
Отец: Фомин Савва (Акулино
Мать: Тимофеева Анна
Рождение ребёнка
Между 1786 и 1793
Дочь: Ефимова Ефремова Жена Настасья
Мать ребёнка: Варвара
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Бракосочетание
До 1790
Жена: Варвара
Место жительства
После 1790
Деревня Ульянцево, Холмского уезда Псковской губернии, приход Успенской церкви погоста Михайлово
Место жительства
После 1813
Смерть
Между 1813 и 1827