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Савелъевъ/Савин Ефим (Ульянцево

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1761 и 1763

Дата смерти

Между 1813 и 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1763

Отец: Фомин Савва (Акулино

Мать: Тимофеева Анна

Рождение ребёнка
Между 1786 и 1793

Дочь: Ефимова Ефремова Жена Настасья

Мать ребёнка: Варвара

?
Бракосочетание
До 1790

Жена: Варвара

Место жительства
После 1790
Деревня Ульянцево, Холмского уезда Псковской губернии, приход Успенской церкви погоста Михайлово
Место жительства
После 1813
Смерть
Между 1813 и 1827
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