Богатова Александра Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1907
Анатыш, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
11.06.1914 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Спасо-Вознесенский кафедральный собор Запись №-111м Крестная мать
Смерть
После 1914