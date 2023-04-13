Богатова Александра Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатова Александра Христофоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1907
Анатыш, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
11.06.1914 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Спасо-Вознесенский кафедральный собор Запись №-111м Крестная мать
Смерть
После 1914
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