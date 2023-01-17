Сучкина (Некипелова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкина (Некипелова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Общий Колодезь, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Общий Колодезь, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сучкин Фрол Игнатьевич

Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федосья Игнатьевна

Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Сучкина Акилина Игнатьевна

Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучкин Игнатий Петрович

Смерть
Неизвестно
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