Сучкина (Некипелова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федосья Игнатьевна
Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Сучкина Акилина Игнатьевна
Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно