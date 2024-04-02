Полежаева (???) Агрофена ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марина Степановна
Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Афимья Степановна
Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Полежаев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Полежаев Алексей Степанович
Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович
Жуково, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно