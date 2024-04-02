Полежаева (???) Агрофена ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (???) Агрофена ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марина Степановна

Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Афимья Степановна

Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Полежаев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Полежаев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Полежаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович

Жуково, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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