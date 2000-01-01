Рухлевич Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Арина Ануфриева
Отец ребёнка: Рухлевич Ануфрий Федосов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно