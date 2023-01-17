Александровский Афанасий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александровский Афанасий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Александровский Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Александровская Синклитикия Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александровская Синклитикия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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