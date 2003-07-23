Ивановский Игнатий
Место рождения
Дата рождения02.02.1932
Дата смерти23.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932
Отец: Ивановский Виктор
Мать: Ивановская Стефания
Бракосочетание
23.04.1957
Жена: Ивановская Анна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Ивановский Виктор
Мать ребёнка: Ивановская Анна
Рождение ребёнка
24.06.1960
Рождение ребёнка
03.03.1972
Рождение ребёнка
04.02.1975
Смерть
23.07.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно