Ивановский Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановский Игнатий

Место рождения

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

02.02.1932

Дата смерти

23.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932

Отец: Ивановский Виктор

Мать: Ивановская Стефания

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
23.04.1957

Жена: Ивановская Анна

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Ивановский Виктор

Мать ребёнка: Ивановская Анна

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивановская Анна

Рождение ребёнка
03.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивановская Анна

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
04.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивановская Анна

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
23.07.2003
Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область
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