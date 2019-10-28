Ермаков Павел
Место рождения??
Дата рождения1907
Дата смерти28.10.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ермаков Герасим
Мать: не указана
??
Рождение ребёнка
07.02.1939
Сын: Ермаков Михаил
Мать ребёнка: Гаврилова Дарья
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
27.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Дарья
Орск, город Орск, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Лесник на Пробе Всеволожск
Образование
Неизвестно
Машинист насосных станция, 7 разряда
Смерть
28.10.1959
Причина смерти: Травма, сломал шею ехав на велосипеде | Поселковый совет Рахья Ленинградская область
Похороны
Неизвестно