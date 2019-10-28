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Ермаков Павел

Место рождения

??

Дата рождения

1907

Дата смерти

28.10.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ермаков Герасим

Мать: не указана

??
Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Ермаков Михаил

Мать ребёнка: Гаврилова Дарья

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
27.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Дарья

Орск, город Орск, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Лесник на Пробе Всеволожск
Образование
Неизвестно
Машинист насосных станция, 7 разряда
Смерть
28.10.1959
Рахья, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Травма, сломал шею ехав на велосипеде | Поселковый совет Рахья Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Рахья, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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