Пислегина (Веденникова) Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пислегина (Веденникова) Марья Григорьева

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Место рождения

поч. Высокое Раменье, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Высокое Раменье, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Пислегин Федор Сидоров

Отец ребёнка: Пислегин Сидор Акинфеев

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пислегин Сидор Акинфеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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