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Аби
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Женский
Отец
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Мать
Не указана
Дети
Насима
Добавил:
ЗН
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Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Насима
Отец ребёнка:
Ярулай
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