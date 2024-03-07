Толкунова Пелагея Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкунова Пелагея Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1842

Муж: Толкунов Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Толкунов Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Толкунов Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
04.01.1849

Сын: Толкунов Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Толкунов Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Толкунов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Толкунов Андрей Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Лисавец деревня, Можайский р-н, Московская область
Смерть
Неизвестно
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