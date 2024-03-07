Толкунова Пелагея Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1842
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Толкунов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Толкунов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
04.01.1849
Отец ребёнка: Толкунов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Толкунов Андрей Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Лисавец деревня, Можайский р-н, Московская область
Смерть
Неизвестно