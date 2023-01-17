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Король Анна Александровна
Король Анна Александровна
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
01.08.1982
Пол
Женский
Отец
Король Александр Михайлович
Мать
Малышкина Любовь Вениаминовна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1982
Отец:
Король Александр Михайлович
Мать:
Малышкина Любовь Вениаминовна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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