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Пахомов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край

Дата рождения

16.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1967

Отец: Пахомов Алексей Павлович

Мать: Пахомова Елена Александровна

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.08.1993

Дочь: Пахомова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.11.1994

Дочь: Пахомова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.02.2011

Сын: Пахомов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Пахомова Ирина Викторовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.04.2014

Дочь: Пахомова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Пахомова Ирина Викторовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Ирина Викторовна

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