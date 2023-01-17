Пахомов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1967
Рождение ребёнка
29.08.1993
Дочь: Пахомова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1994
Дочь: Пахомова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.02.2011
Сын: Пахомов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Пахомова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
01.04.2014
Дочь: Пахомова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Пахомова Ирина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно