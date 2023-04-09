Новгородов Савин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Новгородов Андрей Сидорович
Мать: Новгородова Ксения
Рождение ребёнка
1828
Сын: Новгородов Дмитрий Савинович
Мать ребёнка: Новгородова Анна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Новгородов Николай Савинович
Мать ребёнка: Новгородова Анна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Новгородова Агафья Савиновна
Мать ребёнка: Новгородова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новгородова Анна
Смерть
Неизвестно