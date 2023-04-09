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Новгородов Савин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Новгородов Андрей Сидорович

Мать: Новгородова Ксения

Рождение ребёнка
1828

Сын: Новгородов Дмитрий Савинович

Мать ребёнка: Новгородова Анна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Новгородов Николай Савинович

Мать ребёнка: Новгородова Анна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Новгородова Агафья Савиновна

Мать ребёнка: Новгородова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова Анна

Смерть
Неизвестно
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